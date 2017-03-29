يخضع باسم مرسى مهاجم الزمالك، لأشعة اليوم الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة، التى تعرض لها فى الحوض، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز.

باسم مرسى يتعرض لإصابة بعد التألق أمام رينجرز

يُذكر أن باسم مرسى قد تألق مع الزمالك فى آخر مباراة أمام رينجرز النيجيرى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد فى موقعة الرجوع بولاية إينوجو وقيادته الأبيض للتأهل لدور الـ16 – المجموعات – رغم الخسارة بهدفين فى المقابل هدف.

باسم مرسى يشارك كبديل مع الزمالك

وشهدت آخر مباراتين للزمالك أمام رينجرز النيجيرى بدور الـ32 لدورى الأبطال مشاركة باسم مرسى كبديل، حيث لعب فى مباراة الذهاب بالقاهرة لمدة 12 دقيقة فقط ولم يقدم خلالها شيء بينما لعب فى المباراة الثانية بنيجيريا لمدة 28 دقيقة، ونجح فى إحراز هدف فريقه الوحيد.

جهاز الزمالك يحفز باسم مرسى

وحرص الجهاز الفنى للزمالك، على تحفيز باسم مرسى من أجل مواصلة الاجتهاد فى التدريبات، للرجوع إلى التشكيل الأساسى، بجانب الرجوع لحسابات المنتخب الوطنى تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

وأكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن باب الانضمام للمنتخب مفتوح أمام باسم مرسى، بواجب تألقه مع ناديه قائلًا: “ليس هناك مشكلة شخصية مع أحد اللاعبين ولا أغلق الباب أمام أحد، فالأهم مصلحة منتخب مصر“.

المصدر : مصر ناين