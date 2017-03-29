أعلنت وزارة الداخلية ، نجاح مباحث مركز واجبة الصف بالجيزة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما ربع طن من مخدر البانجو.

واصدر ت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مباحث مركز واجبة الصف بمديرية تأمين الجيزة ضبطت “ياسر . س”- مسجل شقى خطر، وسبق اتهامه فى 77قضية، ونجله “طاهر” سبق اتهامه فى عدة قضايا لاتجارهما فى المواد المخدرة، وذلك أثناء تواجدهما بمزرعتهم.

وعثرت مؤسسات التأمين باشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للتأمين العم، بحوزة المتهمين على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو جراما، وميزان ديجيتال، ومبلغ مالى ، وهاتفين محمول،واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.