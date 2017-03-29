ينشر “اليوم السابع” التجهيزات المبدئية لحفل “أضواء المدينة” الذى يتم تجهيزه على قدم وساق فى شرم الشيخ لاستقبال النجمين وائل جسار وأنغام، بكره الخميس، ويشوف التجهيزات من الشركة المنظمة هانى خليل ومصطفى أحمد.



تجهيزات حفل شرم الشيخ

حفل ليالى “أضواء المدينة” بالكامل مخصص لدعم صندوق “تحيا مصر”، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإشراف من أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ويشرف على تنظيمه المنظم والمنتج وليد منصور.



تجهيزات حفل شرم الشيخ



تجهيزات حفل شرم الشيخ



تجهيزات حفل شرم الشيخ

المصدر : مصر ناين