أنقذت العناية الإلهية طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب كلية الزقازيق، من الموت خنقا بالمواد الكيماوية بعد تحطم بعضها إثر سقوط مروحة السقف عليهم داخل المعمل، التى سببت حالة فزع بين الطلاب داخل المعمل.

واصدر الطلاب لـ”اليوم السابع” إنهم خلال تواجدهم فى محاضرة بمعمل الكيمياء الحيوية، لإجراء بعض التجارب العملية، سقطت مروحة السقف فجأة عليهم، ولم تسقط عليهم، مضيفا أن الزجاجات الاخرى المحمله بالأحماض والقلويات الكيماوية لم تتأثر والتى كان فور كسرها سببت اختناقات للطلاب، والتى قد تودى للموت، مطالبين بضرورة أن تقوم الكلية بمراجعة سلامة المراوح والأدوات الكهربائية والأسلاك فى المسنةل والمدرجات، لضمان السلامة الشخصية للطلاب.

المصدر : مصر ناين