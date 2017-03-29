حرص “اليوم السابع” على استضافة نجوم الأهلى أبطال أفريقيا للكرة الطائرة، بعد التتويج باللقب على حساب النجم الساحلى عقب عودتهم من تونس.

كان فى مقدمة الحضور كل من محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالأهلى، ومعه النجمان عبد اللطيف عثمان قائد الفريق، وأحمد قطب الحاصل على أحسن لاعب فى البطولة.

ومن جانبه، أكد محمد مصيلحى على سعادته بالتواجد فى مقر “اليوم السابع” للاحتفال باللقب الأفريقى، مشيرا إلى أن اللاعبين بذلوا أقصى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، لتعويض خسارة الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن إصابة اللاعب محمد عبد المنعم بالرباط الصليبى فى الدور النهائى كانت أصعب لحظات البطولة، مضيفا أنه لاعب قوى وتمنى انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء منذ 4 سنوات، وقام بالتوقيع هذا الموسم علشان خاطرى.

وشوف مصيلحى أن مباراة الترجى التونسى، التى فاز فيها الأحمر 3 /0، كانت من أصعب لقاءات البطولة خاصة أنها كانت على أرضه وفى منتصف جماهيره.

اصدر مصيلحى إن الفريق كان لديه إحباط شديد بعد خسارة لقب الدورى، إلا أنه بذل جهدا كبيرا لغلق هذه الصفحة من أجل التركيز بالبطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه كان يوجد دعم كبير من مجلس الإدارة برئاسةالباشمهندس محمود طاهر، الذى حرص على محادثة مصيلحى، عقب الوصول إلى مطار القاهرة هاتفيا لتهنئته على اللقب الأفريقى.

وأضاف مصيلحى أنه اتفق مع لاعبيه على طى صفحة الفرحة بالفوز من أجل التركيز فى لقاء طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر، المقرر له يوم 4 أبريل المقبل، خاصة أن الجماهير تطالب اللاعبين بحصد هذا اللقب بعد خسارة الدورى أمام الفريق العسكرى أيضا.

وواصل مصيلحى حديثه قائلا إنه لن يترك الأهلى فى حالة حصوله على أى عرض للتدريب خارج مصر فى حالة تجديد مجلس الإدارة الثقة فيه، مشيرا إلى أن الأهلى حصل على 12 بطولة أفريقية هو شارك فى 10 من بينهم وهو لاعب ومدرب سنة.

وأشاد مصيلحى بدور “السوشيال ميديا ” التى قامت بتعريف الجماهير بالألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، وساعدت على إبراز نجومها، مشيرا إلى أنه يعتبر أحمد يوسف لاعب فريق طلائع الجيش الحالى من أفضل اللاعبين فى الكرة الطائرة المصرية.

واستكمل مصيلحى حديثه قائلا: إن الدورى العالمى يعتبر سوقا للاعبين من أجل قام بفتح بوابة الاحتراف، مضيفا أنه فى حالة وصول عرض أوروبى لنجم الفريق أحمد قطب لن يمانع فى رحيله.

أما عبد اللطيف عثمان قائد الفريق الأهلاوى، فأبدى سعادته على التتويج بلقب هذا الموسم بعد عوته إلى بيته فى النادى الأهلى، عقب قضاء موسمين فى الزمالك.

وأشار عثمان أن الأهلى له مكانة خاصة فى حياته، خاصة أنه مكان نجوميته الأول وحقق معه العديد من الألقاب، مضيفا أنه كان واثقا من تحقيق هذا اللقب بعد خسارة الدورى، الذى أعطى دفعة معنوية للاعبين لتحقيق أفريقيا، مشيرا إلى أن إصابة منعم فى النهائى دفعت اللاعبين لخوض حرب أمام النجم الساحلى من أجل عدم ضياع مجهوده طوال البطولة.

وأضاف عثمان أن جماهير الأهلى لم تشبع من تحقيق البطولات، مؤكدا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل من أجل التتويج بلقب كأس مصر هذا الموسم لاستكمال فرحة الحمراء.

واصدر عثمان إنه يتمنى رجوع الجماهير فى المباريات، خاصة أن الألتراس غير شكل التشجيع فى مصر، ولكن عندما يكون بدون تجاوزات.



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (1)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (2)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (3)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (4)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (5)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (6)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (7)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (8)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (9)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (10)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (11)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (12)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (13)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (14)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (15)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (16)



اليوم السابع يحتفل بأبطال الأهلى (17)

المصدر : مصر ناين