تمكنت مباحث الباجور بمديرية تأمين المنوفية، من ضبط بندقية آلية و106 قطع حشيش أثناء مداهمة بؤرة إجرامية بناحية كفر الغنامية وفر المتهم بإلقاء نفسه فى مياه النيل تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير تأمين المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية والمقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، والرائد محمد طارق رئيس مباحث الباجور، يفيد باستهداف بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بناحية كفر الغنامية يتزعمها محمد.ع.ا 38 عاطل مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه وتم ضبط بندقية آلية 7.62×39 17 طلقة و106 قطع حشيش وفر المتهم هاربًا بإلقاء نفسه فى مياه النيل وجارٍ ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مباشرة التحقيقات.