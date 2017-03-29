عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وحسام البدرى المدير الفنى للفريق، جلسة هامة وعاصفة مع لاعبى الفريق، استمرت 35 دقيقة قبل المران، الذى بدأ منذ قليل على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الداخلية السبت المقبل بالدورى.

وشهدت جلسة اليوم تحذيرات شديدة اللهجة من عبد الحفيظ والبدرى بعدم اختراق مبادئ الأهلى بالتعليق على قرارات الجهاز الفنى فى الإعلام.

وتأتى تحذيرات عبد الحفيظ والبدرى بعد الأزمة التى شهدها الفريق مؤخرًا بعد انتقاد عماد متعب مهاجم الفريق الجهاز الفنى، بعدم مشاركته فى المباريات، وهدد متعب بالرحيل إذا استمر الحال على ما هو عليه.

كما هاجم أحمد قام بفتحى لاعب الفريق مدير الكرة بدعوى إخفاء الأخير عرضا تلقاه الأهلى فى يناير الماضى من أهلى جدة لاستعارة أحمد قام بفتحى لنهاية الموسم فى المقابل 700 ألف دولار.

وأكد مدير الكرة والمدير الفنى أن الجهاز سيواجه أى خروج عن النص بعقوبات صارمة مهما كان اسم اللاعب، وشددا على أنه لا أحد فوق العقوبات.

المصدر : مصر ناين