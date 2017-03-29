اصدر ت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن السيارات الالكيان الصهيونى ية “الخردة” أصبحت صناعة رائجة فى القرى الفلسطينية وفى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العديد من الفلسطينيين يستطيعون الحصول على سيارات قديمة فى المقابل 250 دولار.

وأضافت الصحيفة أن السيارات “الخردة” تحمل لوحات وأرقام الكيان الصهيونى ية، وبعض منها عليه شعارات سياسية، الى أن أن إحدى هذه السيارات كانت ملك لزعيم روحى يهودى راحل.

وأظهر ت الصحيفة أن هذه السيارات، بعضها مسروق من الكيان الصهيونى ، وأخرى لم تعد صالحة للاستخدام ويتم بيعها كخردة أو تسليمها ليتم تحطيمها، مشيرة إلى بعض منها لا يصل إلى الساحة المخصصة للخردة ويتنهى بهم الحال فى الضفة الغربية.

وتقول السلطات الالكيان الصهيونى ية والفلسطينية إن الآلاف من تلك السيارات تستخدم فى الضفة، منذ سنوات، ولكنها أصبحت مشكلة مؤخرا، بعد أن استخدمت بشكل متزايد فى شن هجمات إرهابية على الأهداف الالكيان الصهيونى ية، بحسب زعم الصحيفة.

المصدر : مصر ناين