تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة من ضبط ربة منزل شهرتها “عنود”، متورطة فى ممارسة الرذيلة فى المقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث تم ضبطها بصحبة خليجى فى أوضاع مخلة داخل شقة مفروشة بالدقي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات العميد محمود هويدى، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، ممارسة “ا. م” 24 سنة ربة منزل وشهرتها “عنود” للأعمال المنافية للآداب مع الخليجيين فى المقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين لها تمكن الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود من ضبطها وبصحبتها خليجى فى أوضاع مخلة بشقة مفروشة بالدقى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.