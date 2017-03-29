رحب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، بالتجديد للفريق البورسعيدى، معربا عن سعاته بوجوده ببورسعيد وبين جمهور المصرى، الذى يكن له كل تقدير واحترام.



واصدر سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى البورسعيدى، إن النادى المصرى متمسك بالجهاز الفنى، مؤكدًا أن حسام حسن لن يترك المصرى إلا وهو مدرب للمنتخب الوطنى الأول.

ويلتقى سمير حلبيه اليوم مع حسام حسن المدير وإبراهيم حسن مدير الكرة، لكشف إجراءات تجديد التعاقد مع العميد.

المصدر : مصر ناين