حذر مشبه الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح من أن آفة الإرهاب أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولى لمواجهته ووضع استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله.

وشدد بن صالح، فى كلمة له اليوم أمام القمة العربية الـ28 المنعقدة بمنطقة البحر الميت فى الأردن، على الحلول السياسية السلمية التوافقية لتمكين الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة فى الحرية والكرامة والديمقراطية فى كنف التأمين والاستقرار وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها.

ودعا إلى منح الكلية العربية هامش الثقة والإمكانيات التى تفسح لها المجال فى إحداث التغيير المنشود، ومراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء كلية الدول العربية واحترام سيادتها ولم شملها حفاظا على مصداقية العمل العربى المشترك.

وجدد الموقف الداعم للشعب الفلسطينى لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إضافة إلى الدفع بمسار الحل السياسى وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية ودعم مسار الحل السلمى للازمة السورية، ودعوة الفرقاء اليمنيين لطى صفحة الاقتتال والحروب وتبنى الحوار والحل السياسى والمصالحة.

المصدر : مصر ناين