أعلنت الوكالة الوطنية للبيئة فى سنغافورة اليوم الأربعاء تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس “زيكا” فى شمال شرق العاصمة سنغافورة.

وأظهر ت الوكالة – فى بيان عبر موقعها الإلكتروني، نقلت عنه شبكة (يورو نيوز) الأوروبية – أن الحالتين تعيشان فى المنزل ذاته، داعية السكان إلى مواصلة الحذر والابتعاد عن السلوكيات التى من شأنها نشر البعوض الذى يعمل كناقل للمرض.



وسجلت سنغافورة -وفق السلطات- ست حالات إصابة بالمرض خلال الأسابيع الـ12 الأولى من السنة الجاري، فيما تم تسجيل أكثر من 400 حالة بالسنة الماضى والذى شهد ظهور الحالة الأولى فى البلاد.



يذكر أن المرض انتقل إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم منذ اكتشاف حالة الإصابة الأولى به فى البرازيل سنة 2015.. ويشكل الفيروس خطرا على السيدات الحوامل إذ قد يؤدى إلى حالة صغر حجم الرأس بين المواليد (ميكروسيفالي) وكذلك متلازمة “غيلان باريه” وهو اضطراب عصبى نادر يمكن أن يؤدى إلى الشلل.. ولم يتوصل إلى علاج للفيروس الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين