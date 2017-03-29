قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم أى لاعب يخترق الحظر الإعلامى المفروض على الفريق حاليًا 200 ألف جنيه، وترتفع إلى 500 ألف جنيه حال الهجوم ضد الجهاز الفنى فى وسائل الإعلام.

وعقد عبد الحفيظ، وحسام البدرى المدير الفنى للفريق، جلسة هامة وعاصفة مع لاعبى الفريق، استمرت 35 دقيقة قبل المران، الذى بدأ منذ قليل على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الداخلية السبت المقبل بالدورى.

ويأتى قرار عبد الحفيظ بعد الأزمة، التى شهدها الفريق مؤخرًا بعد انتقاد عماد متعب مهاجم الفريق الجهاز الفنى، بعد مشاركته فى المباريات وهدد متعب بالرحيل إذا استمر الحال على ما هو عليه.

كما هاجم أحمد قام بفتحى لاعب الفريق مدير الكرة، بدعوى إخفاء الأخير عرضا تلقاه الأهلى فى يناير الماضى، من أهلى جدة لاستعارة أحمد قام بفتحى لنهاية الموسم فى المقابل 700 ألف دولار.

وأكد مدير الكرة والمدير الفنى أن الجهاز سيواجه أى خروج عن النص، بعقوبات صارمة مهما كان اسم اللاعب، وشددا على أنه لا أحد فوق العقوبات.

المصدر : مصر ناين