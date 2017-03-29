أكدالباشمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه يجرى حاليًا إعداد أول قاعدة بيانات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة تشمل حصر دقيق لذوى الاحتياجات الخاصة والذى وصل إلى 52 ألف معاق لتكون بنى سويف سباقة فى الإعلان عن أعداد المعاقين بها فضلاً عما ستوفره هذه القاعدة من تصنيف صنف الإعاقات المختلفة لتحديد صنف ية الدعم المطلوب لهم سواء برامج تدريبية أو توفير مؤسسات تعويضية أو الدعم المالى وغيرها من أشكال الدعم اللازمة لإدماج هذه الفئة الهامة فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم الخاصة فى بناء وتقدم الوطن.

وأضاف حبيب، فى بيان له اليوم، أنه يجرى حالياً الإعداد لإقامة معرض لمنتجات أقسام التربية الخاصة لإبراز أعمالهم والتسويق لها لتكون بمثابة تشجيع عملى لمواصلة العمل والإنتاج لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير عائد اقتصادى من هذه الأعمال والابتكارات الخاصة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ بنى سويف، فاعليات الندوة التى نظمتها لجنة شؤون الإعاقة بالمحافظة حول دمج المعاقين فى مراحل التعليم المختلفة بنادى الإدارة المحلية فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى وذلك بحضور محمد زغلول مدير التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة وسيد سعد مسئول شؤون الإعاقة بالمحافظة سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم محمد صفوت مدير خدمة المواطنين.

كما يجرى حاليًا الإعداد لتنظيم حفل يحييه الفنان على الحجًار وآخرون تخصص عوائده لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وسيشهد الحفل توزيع مؤسسات تعويضية على أعداد من المعاقين وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والجمعيات وشركات القطاع الخاص ويقوم على تنظيمه مجموعة من شباب بنى سويف الذين شاركوا فى مؤتمر أسوان

ودشن المحافظ إشارة البدء لأول موقع اليكترونى لأخبار الإعاقة والذى يهتم بالمعاقين والتغطية الإعلامية لكافة أنشطتهم وليكون قناة تواصل بين ذوى الاحتياجات الخاصة والمجتمع.

وعلى هامش الندوة تفقد المحافظ معرض المشغولات اليدوية والذى ضم منتجات لمتحدى الإعاقة من طلبة مدارس التربية الخاصة، وأبناء نادى متحدى الإعاقة والجمعيات السنةلة فى مجال رعاية المعاقين حيث ضم المعرض مشغولات يدوية وأدوات زينة ومفارش وزخارف وإكسسوارات وحلى وحفر على الألمونيوم والخشب وتشكيل منتجات من عجينة السيراميك وغيرها من المنتجات الفنية المتميزة.

وفى ختام اللقاء قدم مجموعة من الشباب المعاقين هدية تذكارية للمحافظ معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعمه المتواصل لهم خاصة أنه قام بدعمهم بوسيلة مواصلات فى رحلتهم السياحية إلى أسوان والأقصر.

المصدر : مصر ناين