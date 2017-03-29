أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن تفشى مرض الملاريا فى بوروندى أسفر عن مصرع أكثر من أربعة آلاف شخص منذ بداية السنة الجارى.

وأظهر ت المنظمة- حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل قرابة 9 ملايين حالة إصابة بمرض الملاريا فى بوروندى- التى يبلغ أعداد مواطنيها 11 مليون شخص- وذلك منذ يناير 2016، لافتة إلى دخول البلاد فى مرحلة الوباء.

وأضافت الشبكة أن حصيلة الضحايا التى أعلنتها الأمم المتحدة تشكل ارتفاعا ضخما عن الحصيلة التى أعلنتها النظام قبل أسبوعين والتى أفادت حينها بوفاة 700 شخص جراء تفشى المرض فى البلاد.

يذكر أن تفشى الملاريا يعد حلقة أخرى فى سلسلة الأزمات التى تضرب بوروندى والتى تعد من البلدان الأفقر حول العالم، إذ يعصف بها العنف منذ سنة 2015 ويعانى أعداد كبير من مواطنيها من النقص الحاد فى الغذاء.

المصدر : مصر ناين