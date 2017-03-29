كشفت مصادر مقربة من المعارضة السورية اليوم الأربعاء، أن غارات جوية دمرت “ضريح الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز” فى بلدة دير شرقى بمحافظة إدلب شمال غربى سوريا.

واصدر ت المصادر- حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن “قصفا جويا روسيا وسوريا استهدف ضريح الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، مما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير الضريح”.

وأفاد متطوع فى الدفاع المدنى بأن “الغارات استهدفت بشكل مباشر الضريح، وتسببت فى دمار واسع فى الضريح، إضافة لمصرع أعداد من المدنيين بينهم أطفال”.

كما شنت الطائرات الحربية سلسة غارات منفصلة على الأحياء السكنية، مخلفة قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين .

يذكر أن فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على معظم المناطق فى محافظة إدلب، التى تشهد منذ أشهر تصعيدا بالغارات الجوية والقصف المدفعى من قبل القوات الحكومية السورى.

المصدر : مصر ناين