أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقب نهاية جلسته مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، التى عقدت اليوم بمقر الوزارة، أنه توصل لاتفاق مع الوزير أنه سيعود إلى الجمعية العمومية، المقرر لها نهاية الأسبوع الجارى، لحسم قرار انسحاب الزمالك من بطولة الدورى من عدمه.

اصدر مرتضى منصور عقب نهاية الجلسة الثلاثية، إن الجمعية العمومية للزمالك ستحسم أمر انسحاب الزمالك من بطولة الدورى من عدمه، وكان الفريق الأبيض قد انسحب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة التى شهدت هزيمة الزمالك، بهدف نظيف، وعدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

المصدر : مصر ناين