قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الالجماعة الأرهابية و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث العدوة”، لـ 10 مايو لفض الاحراز.

وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل 12 متهما ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان مشبه النيابة السنةة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وقبل تأجيل الجلسة تمسك الدفاع بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وطالب عمرو عبد الله الدفاع الحاضر عن المتهم محمد عبد الباسط بإخلاء سبيل موكله لتجاوز مدة حبسه احتياطيا، وأن المتهم لديه طفلين أكبرهم طفلة عمرها 5 سنوات.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الواجبة، وقتل رقيب واجبة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

المصدر : مصر ناين