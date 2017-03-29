قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد حلمى، تقديم موعد مران الغد وخوضه فى تمام العاشرة صباحا بدلًا من الثانية ظهرًا، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

جاء قرار جهاز الزمالك، الى أن لا يتعارض المران مع إجراءات الجمعية العمومية للنادى المحدد لها يومى الخميس والجمعة، حيث يرغب الجهاز فى خوض الفريق مبكرًا خاصة أن الاجتماع الأول للجمعية موعده فى الغد.

يُذكر أن جهاز الزمالك سوف ينتظر لبعد غد الجمعة، لمعرفة قرار خوض المباراة من عدمه، بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى أنه سيعود للعمومية لتحديد استكمال البطولة أو اعتماد الانسحاب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة.