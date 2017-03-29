أعلنت وزارة الداخلية، شن حملة تأمينية مكبرة شارك فيها “إدارة الكشف الجنائى بمديرية تأمين الإسماعيلية، قطاع مصلحة التأمين السنة، الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات، قوات التأمين المركزى، سلاح كلاب التأمين والحراسة” استهدفت البؤر الإجرامية التى تتخذ من المزارع الحدودية بمحافظة الإسماعيلية مأوى لنشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الحملات التأمينية التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة، عن ضبط سنةلين مقيمين بدائرة مركزى الإسماعيلية وأبو صوير، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة مركز الإسماعيلية، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,5 كيلو جرام، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 120 كيلو جرام، 650 قرصًا مخدرًا، 23 طلقة نارية.

وتم ضبط سنةل أثناء استقلاله سيارة ملاكى فى أبو صوير بحوزته كمية من مخدر الأفيون وزنت 25 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جرامًا، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام، ميزان حساس وضبط ” 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,5 كيلو جرام ” بمنزل عاطل هارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.

المصدر : مصر ناين