انتقلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، لمعاينة جثة المتهم بقتل عشيقته فى المطرية، وذلك بعد أن تلقت النيابة إخطارًا من قسم واجبة عين شمس يفيد بوفاة المتهم “محمد.س”، 35 سنةًا، سائق توكتوك، إثر إصابته بمرض السكر وتعرضه لغيبوبة، عندما ساءت حالته النفسية عقب ارتكابه الجريمة فى منصف شهر مارس الجارى.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام، لاتهامه بقتل عشيقته ومحاولة دفنها أمام مصطبة منزله خشية من فضح أمره أمام زوجته وابنائه، حيث قام بخنقها مستخدما “إيشارب” الى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

فى حين أكد أعداد من جيران المتهم والمجنى عليها، أنه تخلص منها بمعاونة زوجته ل مشاجرة على “فلوس الجمعية”، ولخلافات مالية بينهما.

المصدر : مصر ناين