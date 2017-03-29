أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون تيفت، أن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، سيقوم بزيارة إلى روسيا فى “المستقبل المنظور“.

واصدر تيفت – خلال محاضرة أما طلاب كلية دراسات القطب الشمالى الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء إن “وزير الخارجية الأمريكى لم يتمكن من الحضور لهذا المنتدى، إلا أنه سيكون بإمكانكم رؤيته خلال زيارته إلى روسيا فى المستقبل المنظور“.



وأضاف: أعتقد أن ريكس تيلرسون – خلال زيارته لموسكو – سيعقد لقاء مع وزير الخارجية لافروف، والرئيس فلاديمير بوتين من أجل كشف سبل التقدم فى العلاقات بين البلدين.

المصدر : مصر ناين