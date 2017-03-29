انتظم سداسى الأهلى الدولى “شريف اكرامى، عمرو جمال، سعد سمير، أحمد حجازى، عبد الله السعيد وأحمد قام بفتحى” فى مران الفريق المقام حاليًا على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الداخلية، المقرر لها السبت المقبل فى الدورى السنة.

وجاء انتظام السداسى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأول أمس الثلاثاء، الذى خاض خلاله الفريق القومى مباراة ودية أمام توجو، فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة.

وشارك الثلاثى حجازى وإكرامى وسمير أساسيين فى ودية توجو، فيما ظهر جمال كبديل فى الشوط الثانى، ولم يظهر قام بفتحى والسعيد فى المباراة الودية.

واكتفى الرباعى سمير وإكرامى وحجازى وجمال بأداء تدريبات تأهيلية فى مران الأهلى، وغادر المران فيما شارك قام بفتحى والسعيد فى المران كاملًا.



جانب من المران

لاعبو الأهلى



مران الأهلى اليوم



مران الأهلى



مران حراس المرمى

المصدر : مصر ناين