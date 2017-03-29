توجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر نادى الزمالك برفقة مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، بعد الجلسة التى جمعتهما فى مقر وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، وذلك لتفقد منشآت قلعة ميت عقبة.

مرتضى وابو ريدة فى مقر النادي

كان مرتضى منصور قد أعلن عقب جلسته مع أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك ستحسم أمر انسحاب الفريق من بطولة الدورى من عدمه، وكان الفريق الأبيض قد انسحب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة التى شهدت هزيمة الزمالك، بهدف نظيف، وعدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

هانى أبو ريدة فى الزمالك

المصدر : مصر ناين