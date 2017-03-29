تقدم وجدى عبد النبى المحامى، وكيلاً عن كل من عمرو بدوى محمود وعلاء الدين ثروت بدوى وآخرين ببلاغ إلى نيابة مركز فارسكور بمحافظة دمياط يحمل رقم 1366 لسنة 2017 إدارى مركز فارسكور رقم ضد كل من محافظ دمياط ووزير الرى ومدير سنة الرى بالمنصورة ودمياط ومدير هندسة رى فارسكور ورئيس مدينة ومركز فارسكور.

تضمن أن الشاكين يمتلكون فيلا محاطة بسور فى قرية شرباص بناحية مركز فارسكور بقطعة 102 بحوض مطر 18وبقطة 6 بحوض الدوار بكفر الشناوى وكان تحرر محضر برقم 9995 لسنة 2014 جنح فارسكور ضد ثروت بدوى محمود بتهمة التعدى على أراضى أملاك الدولة وورد تقرير خبير فنى أن المذكور لم يقم بالتعدى على أملاك الدولة وبجلسة 19 مايو 2015 حصل على البراءة إلا أنه فوجئ الشاكون أمس بحملة وقوة تأمينية من هندسة النيل تقوم بإزالة السور وإزالته ما تسبب فى أضرار بالغة للشاكين وهو ما يشبه جريمة هدم عقار بدون وجه حق.

ووجه الشاكون إنذارًا على يد محضر للمشكو فى حقهم بإلزامهم بدفع مليون جنيه متضامنين عن هدم السور ومليون جنيه متضامنين عن الأضرار النفسية التى إصابتهم، وقامت النيابة السنةة اليوم بمعاينة موقع العقار المذكور للسير فى إجراءات التحقيق بالواقعة.

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المصدر : مصر ناين