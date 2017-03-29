انتظم عماد متعب مهاجم الأهلى فى مران الفريق المقام حاليًا على استاد التتش بعد شفائه من “ورم العين”.

كان عماد متعب قد غادر مران أمس، ل إصابته بكدمة فى العين، قبل أن يشارك فى مران اليوم بعد شفائه من هذه الإصابة.

ويستعد الأهلى لمباراة الداخلية السبت المقبل على ملعب السلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى السنة.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام البدرى المدير الفنى للفريق، عقدا جلسة مع اللاعبين قبل المران ل التصريحات الإعلامية، التى هاجم فيها أحمد قام بفتحى وعماد متعب الجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين