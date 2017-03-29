اصدر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إنه طلب من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منح الحكام فرصة جديدة من أجل استعادة الثقة بهم، خلال الجلسة التى جمعتهما اليوم بوزارة الرياضة.

كان وزير الرياضة دعا أبو ريدة ومرتضى منصور، لمناقشة أزمة انسحاب الزمالك من الدورى بعد أزمة مباراة المقاصة، وتغاضى الحكم جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك.

اصدر أبو ريدة عقب الجلسة، إنه يفضل الاعتماد على شاشة “المونيتور” حاليا بدلا من الحكم الخامس، لأن الأخير بشر ومن الوارد أن يخطئ أيضا.

وعن أزمة حل اتحاد الكرة بحكم قضائى والإجراءات القانونية التى سيتبعها المجلس، اصدر رئيس الجبلاية إن مجلسه جاء من خلال الجمعية العمومية التى منحته الشرعية، معلقا: “كل مشكلة لها حل”.

المصدر : مصر ناين