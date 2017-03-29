تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم واجبة فيصل بالجيزة محكوم عليه بالسجن 60 سنة غيابيا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وعثر بحوزته على طبنجة و6 طلقات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث القسم بإشراف العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع الكشف الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم “محمد ف.ر” 29 سنةا، مقيم بدائرة قسم واجبة فيصل بالجيزة، سبق اتهامه فى 3 قضايا ” سلاح نارى – سلاح أبيض “، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 60 سنة فى قضايا ” قتل عمد – شروع فى قتل ” وبحوزته طبنجه و6 طلقات لذات العيار أثناء تواجده بدائرة القسم وبعرضه على عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة قرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيا.

المصدر : مصر ناين