أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الفريق الأبيض سوف يسافر إلى الإسكندرية، يوم الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

أضاف مرتضى منصور، أن الفريق سيعود إلى القاهرة، فى حال قررت الجمعية العمومية للزمالك، عدم خوض المباراة فى حالة استمرار الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز.

كان مرتضى منصور قد أعلن عقب جلسته مع أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك ستحسم أمر انسحاب الفريق من بطولة الدورى من عدمه، وكان الفريق الأبيض قد انسحب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة التى شهدت هزيمة الزمالك، بهدف نظيف، وعدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

المصدر : مصر ناين