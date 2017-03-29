أكد المكتب التنفيذى لجمعية من أجل مصر فى محافظة قنا، بأنه لا صحة للاخبار المتداولة فى بشأن تشكيل تكتل سيدات من أجل مصر، بقنا.

واصدر الدكتور حمدى السمان، المنسق السنة للمكتب التنفيذى بمحافظة قنا، أن الجمعية بصدد تشكيل بعض الفعاليات واللجان والأنشطة التى من بينها تكتل سيدات من أجل مصر بقنا.

وأظهر السمان فى بيان للمكتب التنفيذى الْيَوْمَ انه الى أن الأن لم يصدر أى تشكيل رسمى والموضوع فى إطار الكشف، مؤكدا أنه طوال شهر مارس لم يصدر أى قرار رسمى الى أن الأن و انه لا صحه لوجود تدخل أو ضغط من نواب الجمعيه لإختيار التشكيلات وأن الأختيار سيتم بالتشاور مع نواب الجمعيه.





المصدر : مصر ناين