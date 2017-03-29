اصدر وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، ” لقد مرت الآن تسعة أشهر من الانتظار، ومن الجيد أن انتهت الآن فترة الانتظار الطويلة، مما يتيح البدء فى المفاوضات قريبا.

وأضاف جابرييل – فى تصريح له، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وزعه المركز الألمانى للإعلام بالقاهرة، اليوم الأربعاء ” لقد استغلت باقى الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الوقت بصورة جيدة الى أن تقدمت بريطانيا بطلبها الرسمى، لنعرف ما نريد، ولدينا موقف تفاوضى واضح ومحدد، ويمكننا منح مفوضية الاتحاد الأوروبى تفويضا قويا ” .



وأظهر أنه يمكن لميشيل بارنير وفريقه فى المفوضية، الانطلاق وإننا سندعمهم بكل قوة من أجل البدء فى المفاوضات لتحقيق مصالحنا المشتركة، وهذا ما سيتم التأكيد عليه أيضا فى أولى زياراتى إلى لندن فى مطلع الأسبوع القادم”، مشيرا إلى أنه بالتأكيد لن تكون المفاوضات سهلة لأى من الطرفين.



وأشار إلى أن بريطانيا العظمى ستظل جارتنا، وكذلك الاتحاد الأوروبى بالنسبة لبريطانيا، نحتاج بعضنا البعض، ويجب أن نقوم بكل ما فى وسعنا الى أن نحافظ على علاقات الصداقة مع لندن فى المستقبل أيضا، وجراء ذلك فمن الجيد أن قام البريطانيون بالتعبير بوضوح عن رغبتهم فى وجود اتحاد أوروبى قوي.



ونوه جابرييل إلى أن ألمانيا ترى خطأ واضحا للمفاوضات يتشبه فى بقاء أوروبا الـ27 دولة متماسكة، وألا نقوم بالحفاظ على مشروع الوحدة الأوروبية الكبير، بل نستمر فى تطويره وتحصين أنفسنا من أى رياح مستقبلية قد تعصف بنا” .

المصدر : مصر ناين