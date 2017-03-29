شارك أحمد حمودى لاعب الأهلى، فى مران الفريق المقام حاليًا باستاد التتش، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية، والتى حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلى لمباراة الداخلية المقرر لها السبت المقبل فى الدورى السنة.

على صعيد متصل، تعرض أحمد قام بفتحى لاعب الفريق للإصابة خلال مران اليوم بعدما دخل فى كرة مشتركة مع زميله بالفريق حسام غالى، وسقط قام بفتحى على الأرض إثر هذه الإصابة ونزل الجهاز الطبى لأرض الملعب وتلقى قام بفتحى الإسعافات الأولية واستكمل المران.

وحرص لاعبو الأهلى وأولهم حسام غالى على الاطمئنان على أحمد قام بفتحى، إلى أن قام وشارك فى المران.

المصدر : مصر ناين