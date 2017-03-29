يفتقد فريق الشرقية لخدمات الثلاثى أحمد صالح وعصام عبد الستار وكينيث فى مواجهته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بداعى الإصابة.

ويعانى كينيث من جزع فى الرباط الدخلى، بينما تعرض عبد الستار للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى أحمد صالح من التهاب فى غضروف الركبة.

وتشكل هذه الغيابات ضربة قوية للفريق الشرقاوى لاعتماد الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لخدمات كل لاعب فى الفريق فى الفترة المصيرية المقبلة.

وفى نفس السياق تعرض فادى فريد مهاجم الفريق لشد فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم، وسيجرى اللاعب أشعة مساء اليوم، لتحديد حجم الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباراة.

المصدر : مصر ناين