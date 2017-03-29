اصدر رئيس القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إن تحقيقا فى تفجير وقع فى 17 مارس فى مدينة الموصل العراقية ويُعتقد بأنه أودى بحياة عشرات المدنيين انتقل من مجرد تقييم إلى تحقيق رسمي.

وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل خلال جلسة بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب “سيكون هناك نهج رسمى على نحو أكبر للكشف فى تفاصيل هذا الأمر بقدر ما نستطيع لتحديد ما حدث والحقائق المحيطة به ثم تحديد المسؤولية وبعد ذلك بالتأكيد استخلاص الدروس المستفادة من ذلك.”

وأقر قائد القوات الأمريكية فى العراق أمس الثلاثاء بأن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ربما كان له دور فى التفجير لكنه اصدر إن تنظيم داعش الارهابيه يتحمل المسؤولية أيضا.

المصدر : مصر ناين