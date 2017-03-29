أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الخلاف الوحيد حاليًا مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب الفريق الأبيض، هو مقدم التعاقد.

اصدر مرتضى منصور إن إيناسيو طلب الحصول على 3 أشهر كمقدم تعاقد بينما عرض الزمالك عليه الحصول على شهر واحد فقط .

ويقضى اتفاق الزمالك مع المدرب البرتغالى على تقاضى الأخير 40 ألف دولار هو والثنائى المساعد له الذى من المنتظر حضورهما بصحبته للقاهرة حال تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء .

المصدر : مصر ناين