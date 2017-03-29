اصدر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء إنه لا يزال من الممكن تجديد التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة السورية.

ونقل عن لافروف قوله فى فى المقابل ة نشرت بموقع ذا ناشونال إنترست اليوم الأربعاء “الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب اصدر إن محاربة الإرهاب هى هدفه الدولى الأول واعتقد أن هذا طبيعى تماما. سنشترك فى هذا النهج بالتأكيد.”

واصدر الوزير الروسى إنه لا يزال يجرى مناقشات بشأن اجتماع محتمل مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون.





المصدر : مصر ناين