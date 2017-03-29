أعلنت شركة سامسونج رسميا خلال حدثها الذى يقام الآن فى نيويورك عن هاتفيها الجديدين جلاكسى s8 وs8 بلس، للتعويض عن الخسائر التى تعرضت لها ل حادث تفجير هاتف نوت 7 السنة الماضى.



هاتف جلاكسى s8

ويتميز هاتف جلاكسى s8 بشاشة قياس Quad HD قياس 5.8 بوصة وبطارية 3,000 mAh وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، جنبا إلى جنب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رام” وكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى معالج كوالكوم Snapdragon 835 ومعيار IP68 لمقاومة الماء وميزتى الشحن اللاسلكى والتعرف على الوجه.



الهاتفين

أما هاتف جلاكسى s8 بلس فدعم بشاشة Quad HDقياس 6.2 بوصة وبطارية 3,500 mAh وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، جنبا إلى جنب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رام” وكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى معالج كوالكوم Snapdragon 835 ومعيار IP68 لمقاومة الماء وميزة الشحن اللاسلكى والتعرف على الوجه.



طرح الهاتفان باللون البنفسجى



نسخة باللون الذهبى من الهاتف

المصدر : مصر ناين