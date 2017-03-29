قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام كمال عثمان بالتعاون مع إدارة البيئة بديوان سنة محافظة دمياط بإشراف الدكتورة مها متولى ومشاركة مجدى خاطر نائب رئيس المدينة لشئون القري برفع فوري لأعداد حيوانين نافقين من القناة الملاحية بطريق رأس البر بالتعاون مع الوحدة المحلية بالسنانية برئاسة نهاد العدوي .

وتم إحضار حفار وتم الرفع والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة حفاظا على نظافة البيئة وحفاظا علي الصحة السنةة للمواطنين

وناشدت إدارة البيئة بديوان سنة محافظة دمياط بالمزارعين وحائزي رؤوس الماشية عدم رمي النافق منها في الترع وقنوات الري والمصارف وإخطار مديرية الطب البيطري حيث أن هناك تعويضات يتم صرفها لمن نفقت عنده رأس ماشية أو اكثر نتيجة مرض الحمي القلاعية.



انتشال حيوانات نافقة من القناة الملاحية بطريق رأس البر

المصدر : مصر ناين