اصدر ت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه سيتم صرف 2 شيكارة سماد لكل فدان لمحاصيل الذرة الشامية والرفيعة، وذلك فى الموسم الصيفى 2017.

جاء ذلك خلال لقائها مدير الإدارة الزراعية بمركز المراغة، ومدير التعاون الزراعى بالمركز، ومديرى الأقسام ومديرى الجمعيات الزراعية، وأعدادا منالباشمهندسين السنةلين بالجمعيات، وذلك لمناقشة خطة مشوفة مراحل زراعة المحاصيل الزراعية كالقطن والذرة الرفيعة والشامية للموسم الصيفى 2017م، وكذلك التوصيات الواردة بشأن صرف الأسمدة الزراعية، والكميات الواردة للمركز.

وأكدت وكيل وزارة الزراعة، أنه لا يتم صرف الأسمدة لمحصول القصب غير المتعاقد عليه مع مصنع السكر، على أن لا يتم الصرف إلا بعد الكسر، واعتماد محاضر المعاينة مع الالتزام بكافة التعليمات.