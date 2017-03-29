بدون مشاركة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، شيعت جنازة المناضل المعروف ضد الفصل العنصرى أحمد كاثرادا رفيق نلسون مانديلا فى السجن والكفاح الطويل ضد نظام الحكم العنصرى البغيض فى جنوب افريقيا .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية أن كاثرادا الذى توفى أمس عن عمر ناهز 87 سنةا – دفن فى جوهانسبرج طبقا للطقوس الإسلامية، حيث قضى هذا الرجل نحو 26 سنةا فى السجن بجوار رفيقه مانديلا قبيل الافراج عنه سنة 1989.

يشار إلى أن زوما أمر بتكنيس الإعلام فى جنوب إفريقيا، وقرر أيضا تأجيل اجتماع النظام لإتاحة الفرصة للوزراء للاشتراك فى تشييع جنازة كاثرادا .

وكان كاثرادا قد دعا إلى استاصدر ة زوما – فى السنة الماضى – إثر صدور حكم من أعلى المحاكم فى جنوب إفريقيا يتضمن اتهامه بانتهاك الدستور ل عجزه عن اعادة اموال الدولة التى انفقها فى ترميم منزله الريفى.

المصدر : مصر ناين