شنّت الإدارة السنةة لمرور القاهرة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التأمينية وواجبة المرور وواجبة المرافق والتأمين السنة، ومشبه ى كل الجهات المعنية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.



اللواء علاء متولى مدير المرور يشوف الحملات

وتمكنت الحملات المرورية المكبرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة، من رفع 100 سيارة متروكة ومهملة بالميادين والشوارع المختلفة داخل نطاق العاصمة، حيث رصد قطاع مرور الشرق 21 سيارة، ورصد قطاع مرور الغرب 13 سيارة مهملة، كما تمكن قطاع مرور الشمال من رصد 45 سيارة، واستطاع قطاع مرور الجنوب من رفع 21 سيارة متروكة بواسطة أوناش المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أوناش المرور ترفع السيارات



رصد سيارة متروكة بالشارع



رفع سيارة متروكة بالقرب من كوبرى أكتوبر



رفع سيارة مهملة من الطريق



مدير مرور القاهرة يشوف عمليات رفع السيارات



ونش مرورى يسحب سيارة من الطريق

المصدر : مصر ناين