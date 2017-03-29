اصدر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن زيارة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لقلعة ميت عقبة ودية، موضحًا أن النادى الأبيض مستمر فى شكواه ضد اتحاد الكرة والمقدمة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بشأن ملف الاستبدال والأخطاء التحكيمية فى الدورى.

كان مرتضى منصور قد أعلن عقب جلسته مع أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك ستحسم أمر انسحاب الفريق من بطولة الدورى من عدمه، وكان الفريق الأبيض قد انسحب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة التى شهدت هزيمة الزمالك، بهدف نظيف، وعدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

المصدر : مصر ناين