أكد الدكتور عبيد صالح رئيس كلية دمنهور، على تكثيف الجهود لنشر ثقافة الجودة بجميع الكليات والإدارات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى العملية التعليمية، مشيرا إلى التواصل الدائم مع الهيئة القومية لضمان الجودة لإستلام مشروع دعم الفاعلية التعليمية لكليات الصيدلة والطب البيطري والآداب بالكلية .

جاء هذا خلال اجتماع “وحدة ضمان الجودة” بمقر ادارة الكلية بمدينة دمنهور، وشارك فى الاجتماع الدكتورة سامية عزب المستشار بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد عبد العزيز الشاذلي، والدكتوره هدى دعبيس عميد كلية الصيدلة و نائب رئيس الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نعمات محمد السيد مدير مركز ضمان الجودة بالكلية ، والدكتور عبد الحميد صقر نائب مدير مركز ضمان الجودة بالكلية ، والدكتور هاني اللقانى القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور سلامة عبد الحميد عبد الهادى بوحدة إدارة المشروعات بالهيئة القومية لضمان الجودة، بالاضافة الى مشبه ى الجودة بكليات الآداب والصيدلة والطب البيطرى.

المصدر : مصر ناين