ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن النظام الفنزويلية تعرضت لضغط جديد تشبه فى مطالبة منظمة الدول الأمريكية، التى تضم فى عضويتها 35 دولة، لإدارة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو باحترام “العملية الديمقراطية“.

واصدر ت الصحيفة – فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء – إن أعضاء هذه المنظمة الإقليمية التى تتخذ من واشنطن مقرا لها اجتمعوا أمس، لطلب إجراء الحوار بين نظام مادورو والمعارضة، فى الوقت الذى تتحمل فيه فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية فى التاريخ القريب.



ونقلت الصحيفة عن الأمين السنة للمنظمة لويس ألماجرو، قوله ” هناك صخب قارى من ألاسكا والى أن أرخبيل تييرا ديل فويجو. ودول الأمريكتين، تطالب نظام مادورو بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتقول إنها تريد ديمقراطية لهذا البلد، هذا ضرورى وجوهري“.



وأشارت الصحيفة إلى أن 14 دولة كانت قد حثت النظام الفنزويلية الأسبوع الماضى على إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات واحترام قرارات السلطة التشريعية التى تقودها المعارضة.



ولفتت الصحيفة إلى أنه – خلال الاجتماع غير العادى أمس الثلاثاء – طالبت 20 دولة من أعضاء المنظمة ومن بينهم الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل ب”مقترحات ملموسة” من أجل إنجاز حل دبلوماسى فى فنزويلا.



ونوهت الصحيفة إلى أنه بدون ذكر الإنتخابات أو السجناء من المعارضين هذه المرة، تعهدت منظمة الدول الأمريكية بالتحرك فى إطار دستورى يشمل دستورها الديمقراطى، وهو ما ألزم الأعضاء بإعلان إمكانية تعليق عضوية أى دولة يتم عرقلة سير النظام الديمقراطى فيها أو تغييره.

المصدر : مصر ناين