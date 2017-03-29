ألقى رجال المباحث بمديرية تأمين الأقصر، اليوم الأربعاء، القبض على شاب حاول التعدى جنسياً على طفل يبلغ من العمر 12 سنة داخل نادى المدينة المنورة، حيث فضحه صراخ الطفل واستغاثته بالأهالى، قام بفتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير تأمين الأقصر، إخطارًا من مركز واجبة الأقصر، يفيد بالقبض على شاب يدعى “أ.س.ح” 29 سنة عاطل، وذلك لدى محاولته التعدى جنسيًا على طفل يدعى ف.م 12 سنة، داخل نادى المدينة المنورة فى منتصف مدينة الأقصر، حيث تنامى للأهالى صراخ طفل من داخل النادى مستغيثًا بالأهالى وموظفى النادى، الذين انطلقوا نحو الطفل فوجدوا شاب يحاول التعدى عليه جنسيًا، وتم استدعاء رجال الواجبة على الفور والقبض على المتهم، قام بفتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين