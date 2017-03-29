يرى أبو طالب العيسوى المدرب السنة للإسماعيلى أن جميع مواجهات فريقه بالدورى صعبة بما فيها المباريات التى يكون طرفها الآخر الأندية التى تصارع الهبوط إلى دورى الدرجة الثانى.

اصدر العيسوى إن فريق المقاصة من أفضل الفرق فى الفترة الحالية حيث يتمتع بالاستقرار الفنى والإدارى بجانب امتلاك جهاز فنى كفء بقيادة إيهاب جلال ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهارات ولديه العديد من الأوراق الرابحة وصاحب أقوى هجوم بالدورى.

شدد على أن المباراة ستكون كتاب مفتوح أمام الفريقين باعتبار أن الإسماعيلى من أكبر الأندية المصرية ودائما ما يلعب للفوز وهذا هدفه خلال من مواجهة الأحد المقبل حيث سنستغل نقاط الضعف فى المقاصة لمواصلة الانتصارات.

اعتبر العيسوى أن أحمد الشيخ صانع ألعاب من أفضل صناع اللعب فى مصر بالإضافة إلى أنه يحافظ على معدل تهديفه فى كل مباراة ولكن ستكون هناك تعليمات خاصة لإيقافه الى أن لا يستفيد من المعنويات المرتفعة بعد هدف الأمس فى مرمى توجو فى أولى مشاركاته الدولية مع المنتخب الوطنى.

المصدر : مصر ناين