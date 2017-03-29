يصور، اليوم، النجم أحمد السقا مشوف مسلسله “الحصان الأسود” باستديو شريف عرفة بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية، وتجمعه تلك المشوف بالفنانة شيرى عادل وياسمين صبرى.

“الحصان الأسود” بطولة أحمد السقا، وياسمين صبرى، وشيرى عادل، وصبرى فواز، وعمر السعيد، ومحمد فراج، وأحمد بدير، وأحمد العوضى، وإنجى خطاب، وميرنا نور الدين، وهبة عبد الغنى، ومحمد على رزق، ومحمد عادل، وسناء شافع، ومحمد عز، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال شيرى عادل كان فيلم “فين قلبى” مع النجم مصطفى قمر، ويسرا اللوزى، وآخرين، وتم عرضه فى السينمات مؤخرا.

المصدر : مصر ناين