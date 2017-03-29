لقى عسكريان ماليان ومدنى مصرعهم، فى هجوم شنه مسلحون على بلدة “بوليكيسي” الحدودية مع بوركينا فاسو.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لمصادر تأمينية محلية القول اليوم الأربعاء إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا اللهيب على حاجز تأمينى وقتلا اثنين من عناصر قوات “الدرك” وموظفا مدنيا فى بوليكيسى.



وأشارت المصادر إلى أن 11 عسكريا ماليا كانوا قد قتلوا، فى 5 مارس الجارى فى البلدة نفسها، أثناء هجوم تبنته “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وهى تشكيل جهادى حديث العهد نتج عن اتحاد عدة جماعات مسلحة فى منطقة الساحل، فى مقدمتها تنظيمان يقودهما المالى إياد آغا غالي..والجزائرى مختار بلمختار.

من جانبه، اصدر نائب محلى إن العصابات المسلحة والجهاديين يتنقلون باستمرار بين مالى وبوركينا فاسو فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه يخشى من بسط منفذى هذه الهجمات سيطرتهم على هذه البلدة.

المصدر : مصر ناين