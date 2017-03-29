اعلن نادى القضاة فى بيان له رسميا بعد عقده اجتماع مع رؤساء اندية الااصدر يم ،برفض مشروع القانون تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية .

كما تفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لفى المقابل ة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لانهاء هذة الازمة .

كما دعى نادى القضاة الى عقد جمعية عمومية طارئة وارجاء تحديد موعدها نظرا لتواصل مع مؤسسة الرئاسة .

وقرر النادى تأييد نادى القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية او يتخذه فى انهاء تلك الازمة بما لا يمس استقلال القضاة .

واجمع الحاضرون فى الاجتماع انه فى سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والاعراف والتاصدر يد القضائية والتعدى على الدستور فان جميع الخيارات مطروحة بما لا يس استقرار الوطن والذى لا يتحقق الا باحترام الدستور واستقلال القضاء مشيرون الى ان مناط الازمة ليس لاعلاء سلطة على اخرى وانما لاحترام الدستور واحكامه





المصدر : مصر ناين