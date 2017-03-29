اصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيرى اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تحصل بلاده على 200 مروحية كبعض من خطة مدتها أربع سنوات لدعم قوات التأمين فى البلاد للمساعدة فى ضرب حركة طالبان.

ونقلت إذاعة (صوت أمريكا) عن وزيرى قوله إن مناقشة الخطة بعض من جدول أعمال وفد أمريكى رفيع المستوى يتوقع أن يزور كابول خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفتت الإذاعة إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يؤكدوا الزيارة – الى أن الآن – التى أعلن عنها الجانب الأفغانى.

المصدر : مصر ناين